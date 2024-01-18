Затримання ТЦК у громадському транспорті — юрист розповів про правила поведінки

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

В Одесі триває посилена мобілізація у громадському транспорті. Місцеві мешканці обурюються таким діям, однак військові зазначають, що діють у межах чинного законодавства.

Про те, що потрібно робити у разі такого затримання, ексклюзивно Новинам.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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За його словами, наразі у законодавстві не прописані норми щодо посилення мобілізації, тож роздача повісток у громадському транспорті є незаконною.

Як цьому протидіяти

За словами юриста, найголовніше — нічого не підписувати добровільно. Адже після цього потрібно починати всі процедури для проходження ВЛК та подальшого призову.

"Якщо ви пройшли ВЛК — ви завтра вже будете на полігоні на навчаннях", — зазначає правозахисник.

Крім того, Шалару зазначає, що одразу необхідно зателефонувати адвокату та сповістити близьких про те, що сталося. Також слід викликати поліцію.

"Поліція навряд допоможе уникнути отримання повістки, але це зафіксує факт незаконного утримання. І це допоможе довести свою правоту у суді", — наголошує юрист.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 18 січня, працівники ТЦК знову вийшли на рейди у громадському транспорті. Одна з пасажирок маршрутного таксі обурилася діями військових, після чого виникла сутичка.

Також ми писали, що на цих вихідних планується засідання комітету Нацбезпеки щодо закону про мобілізацію. Під час нього повинні розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроєкту. Вже 6 лютого у Верховній Раді будуть розглядати сам законопроєкт.