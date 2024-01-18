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Задержание ТЦК в общественном транспорте — юрист рассказал о правилах поведения

18 января 2024 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Задержание ТЦК в общественном транспорте — юрист рассказал о правилах поведения
Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе идет усиленная мобилизация в общественном транспорте. Местные жители возмущаются такими действиями, однако военные отмечают, что действуют в рамках действующего законодательства.

О том, что нужно делать в случае такого задержания, эксклюзивно Новинам.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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По его словам, в настоящее время в законодательстве не прописаны нормы по усилению мобилизации, поэтому раздача повесток в общественном транспорте незаконна.

Как этому противодействовать

По словам юриста, самое главное — ничего не подписывать добровольно. Ведь после этого нужно начинать все процедуры для прохождения ВВК и последующего призыва.

"Если вы прошли ВВК — вы завтра уже будете на полигоне на учениях", — отмечает правозащитник.

Кроме того, Шалару отмечает, что сразу необходимо позвонить по телефону адвокату и известить близких о случившемся. Также следует вызвать полицию.

"Полиция вряд ли поможет избежать получения повестки, но это зафиксирует факт незаконного содержания. И это поможет доказать свою правоту в суде", — отмечает юрист.

Напомним, сегодня утром, 18 января, работники ТЦК снова вышли на рейды в общественном транспорте. Одна из пассажирок маршрутного такси возмутилась действиям военных, после чего возник конфликт.

Также мы писали, что в эти выходные планируется заседание комитета Нацбезопасности по закону о мобилизации. Во время него должны рассмотреть предложения и замечания фракций к законопроекту. Уже 6 февраля в Верховной Раде будет рассматриваться сам законопроект.

Одесса
война
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП
адвокат

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