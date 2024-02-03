Не "маршрутками" едиными — в Одессе ТЦК раздает повестки в электричках

ТЦК в электричке. Фото: скриншот

Выходной день в Одессе начался с очередного рейда ТЦК по общественному транспорту. В этот раз военные раздавали повестки в электропоезде.

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Рейд ТЦК в электричке

На одной из остановок общественного транспорта рабочие ТЦК зашли в электропоезд и начали раздавать повестки мужчинам. На опубликованном видео видно, как люди в военной форме подошли к одному из пассажиров и что-то ему объясняют. Автор контента утверждает, что это были сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"ТЦК уже не только в маршрутках, но и в электричках ходят. Благо, я уже служу, и попрощались быстро", — написал автор видео.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, в последний день января утро в Одессе началось традиционно со скандалов с представителями ТЦК в общественном транспорте. Один из мужчин призывного возраста отказался выходить из маршрутки для проверки документов, после чего возникла стычка.

Также мы сообщали, что военные остановили одну из маршруток для проверки мужчин призывного возраста, однако пассажирки возмутились и попросили их выйти на улицу.

Добавим, в Украине после начала полномасштабной войны заработал электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". В настоящее время правительство приняло законопроект об электронном кабинете для всех мужчин призывного возраста.