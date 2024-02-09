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В Одесі ТЦК вибили скло у легковому автомобілі — подробиці інциденту

9 лютого 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі ТЦК вибили скло у легковому автомобілі — подробиці інциденту
Вибите скло у машині. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В останній робочий день тижня в Одесі виник черговий скандал з ТЦК. Цього разу у сутичці взяв участь водій легкового автомобіля, у якому вибили скло. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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Деталі інциденту 

В одному з районів міста представники ТЦК припаркували свій бус біля світлофора для перевірки документів у водіїв автівок. Також на відео зафіксовано й машину силової структури, яка стояла з увімкненою сигнальною шашкою. 

Одна з автівок стояла на світлофорі, після чого до неї підійшов один з силовиків та намагався відкрити водійські двері.  Після невдачі вдарив транспорт ліктем. Наразі відомо, що внаслідок удару майже повністю вилетіло вікно заднього пасажирського сидіння. За інформацією очевидців, у машині знаходилися водій та жінка з двома дітьми. Чим закінчився інцидент — невідомо. 

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, ранок вівторка в Одесі розпочався із затримання ТЦК у громадському транспорті міста. Військові вступили у конфлікт з пасажиром призовного віку через те, що він не захотів виходити з маршрутки.

Також ми писали, що субота в Одесі розпочалася з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електричці.  

Додамо, У мережі ширилося відео, як одеські представники ТЦК завітали у пошуках чоловіків призовного віку на оптовий ринок на Таїрова. Місцеві продавчині виступили проти цього та попросили військових покинути торговий майданчик. 

Одеса
скандал
армія
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

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