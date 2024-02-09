В Одесі ТЦК вибили скло у легковому автомобілі — подробиці інциденту
В останній робочий день тижня в Одесі виник черговий скандал з ТЦК. Цього разу у сутичці взяв участь водій легкового автомобіля, у якому вибили скло.
Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.
Деталі інциденту
В одному з районів міста представники ТЦК припаркували свій бус біля світлофора для перевірки документів у водіїв автівок. Також на відео зафіксовано й машину силової структури, яка стояла з увімкненою сигнальною шашкою.
Одна з автівок стояла на світлофорі, після чого до неї підійшов один з силовиків та намагався відкрити водійські двері. Після невдачі вдарив транспорт ліктем. Наразі відомо, що внаслідок удару майже повністю вилетіло вікно заднього пасажирського сидіння. За інформацією очевидців, у машині знаходилися водій та жінка з двома дітьми. Чим закінчився інцидент — невідомо.
Скандали з ТЦК в Одесі
Нагадаємо, ранок вівторка в Одесі розпочався із затримання ТЦК у громадському транспорті міста. Військові вступили у конфлікт з пасажиром призовного віку через те, що він не захотів виходити з маршрутки.
Також ми писали, що субота в Одесі розпочалася з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електричці.
Додамо, У мережі ширилося відео, як одеські представники ТЦК завітали у пошуках чоловіків призовного віку на оптовий ринок на Таїрова. Місцеві продавчині виступили проти цього та попросили військових покинути торговий майданчик.
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