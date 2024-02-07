ТЦК влаштували рейди на оптовому ринку в Одесі — що відомо
У мережі шириться відео, як одеські представники ТЦК завітали у пошуках чоловіків призовного віку на оптовий ринок на Таїрова. Місцеві продавчині виступили проти цього та попросили військових покинути торговий майданчик.
Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.
Деталі інциденту
Після рейдів у громадському транспорті, військові завітали на ринки. Однак не всі це сприйняли добре. Місцеві продавчині влаштували імпровізовану акцію протесту, покинувши свої точки. Вони вступили у сутичку з ТЦК та вимагали від них піти геть.
"Ви лише ходите, збираєте і замість себе відправляєте на передову. Йдіть звідси", — зазначила одна з продавчинь.
Після цього жінки закрили свої робочі місця та пішли блокувати шлях військових. Водночас представники ТЦК не сказали нічого. Як саме закінчився конфлікт — невідомо.
Скандали з ТЦК в Одесі
Нагадаємо, ранок вівторка в Одесі розпочався з затримання ТЦК у громадському транспорті міста. Військові вступили у конфлікт з пасажиром призовного віку через те, що він не захотів виходити з маршрутки.
Також ми писали, що субота в Одесі розпочалася з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електричці.
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