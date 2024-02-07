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ТЦК влаштували рейди на оптовому ринку в Одесі — що відомо

7 лютого 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ТЦК влаштували рейди на оптовому ринку в Одесі — що відомо
ТЦК на одеському ринку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі шириться відео, як одеські представники ТЦК завітали у пошуках чоловіків призовного віку на оптовий ринок на Таїрова. Місцеві продавчині виступили проти цього та попросили військових покинути торговий майданчик. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

Після рейдів у громадському транспорті, військові завітали на ринки. Однак не всі це сприйняли добре. Місцеві продавчині влаштували імпровізовану акцію протесту, покинувши свої точки. Вони вступили у сутичку з ТЦК та вимагали від них піти геть. 

"Ви лише ходите, збираєте і замість себе відправляєте на передову. Йдіть звідси", — зазначила одна з продавчинь. 

Після цього жінки закрили свої робочі місця та пішли блокувати шлях військових. Водночас представники ТЦК не сказали нічого. Як саме закінчився конфлікт — невідомо. 

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, ранок вівторка в Одесі розпочався з затримання ТЦК у громадському транспорті міста. Військові вступили у конфлікт з пасажиром призовного віку через те, що він не захотів виходити з маршрутки.

Також ми писали, що субота в Одесі розпочалася з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електричці.  

Одеса
скандал
ринок
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

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