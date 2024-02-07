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ТЦК устроили рейды на оптовом рынке в Одессе — что известно

7 февраля 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ТЦК устроили рейды на оптовом рынке в Одессе — что известно
ТЦК на одесском рынке. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети распространяется видео, как одесские представители ТЦК посетили поиски мужчин призывного возраста на оптовый рынок на Таирова. Местные продавщицы выступили против этого и попросили военных покинуть торговую площадку.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

После рейдов в общественном транспорте, военные посетили рынки. Однако не все это восприняли хорошо. Местные продавщицы устроили импровизированную акцию протеста, покинув свои точки. Они вступили в стычку с ТЦК и потребовали от них уйти.

"Вы только ходите, собираете и вместо себя отправляете на передовую. Уходите отсюда", — отметила одна из продавщиц.

После этого женщины закрыли свои рабочие места и отправились блокировать путь военных. В то же время, представители ТЦК не сказали ничего. Как именно закончился конфликт, неизвестно.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, утро вторника в Одессе началось с задержания ТЦК в общественном транспорте города. Военные вступили в конфликт с пассажиром призывного возраста из-за того, что он не захотел выходить из маршрутки.

Также мы писали, что суббота в Одессе началась с очередного рейда ТЦК по общественному транспорту. В этот раз военные раздавали повестки в электричке.

Одесса
скандал
рынок
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

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