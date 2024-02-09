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В Одессе ТЦК выбили стекло в легковом автомобиле — подробности инцидента

9 февраля 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ТЦК выбили стекло в легковом автомобиле — подробности инцидента
Выбиты стекла в машине. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последний рабочий день недели в Одессе возник очередной скандал с ТЦК. На этот раз в стычке принял участие водитель легкового автомобиля, в котором выбили стекло.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

В одном из районов города представители ТЦК припарковали свой бус у светофора для проверки документов у водителей автомобилей. Также на видео зафиксирована и машина силовой структуры, стоящая с включенной сигнальной шашкой.

Один из автомобилей стоял на светофоре, после чего к нему подошел один из силовиков и пытался открыть водительскую дверь. После неудачи ударил транспорт локтем. Известно, что в результате удара почти полностью вылетело окно заднего пассажирского сиденья. По информации очевидцев, в машине находились водитель и женщина с двумя детьми. Чем закончился инцидент — неизвестно.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, утро вторника в Одессе началось с задержания ТЦК в общественном транспорте города. Военные вступили в конфликт с пассажиром призывного возраста из-за того, что он не захотел выходить из маршрутки.

Также мы писали, что суббота в Одессе началась с очередного рейда ТЦК по общественному транспорту. В этот раз военные раздавали повестки в электричке.

В сети ширилось видео, как одесские представители ТЦК посетили в поисках мужчин призывного возраста на оптовый рынок на Таирова. Местные продавщицы выступили против этого и попросили военных покинуть торговую площадку.

Одесса
скандал
армия
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

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