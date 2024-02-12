Напишите отказ, если не хотите служить — в Одессе возник очередной конфликт с ТЦК

Стычка с ТЦК в общественном транспорте. Фото: скриншот

Утро рабочей недели в Одессе традиционно началось с проверок ТЦК в общественном транспорте. Мужчина призывного возраста отказался выходить с военными с маршрутки, ведь ехал на работу.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

Военные в одном из районов города остановили маршрутку для проверки документов у мужчин призывного возраста. Один из пассажиров отказался предоставлять документы и отметил, что не выйдет из транспорта, потому что спешит на работу, чтобы обеспечивать семью.

На замечание представителя ТЦК мужчина отметил, что отказывается служить. После чего ему было предложено написать официальный отказ в центре комплектования.

"Если вы не хотите служить, придите в ТЦК и скажите это. Напишите официальный отказ, что вы не хотите идти на войну", — сказал военный.

Известно, что удалось избежать скандала, ведь военный просто вышел из транспорта. После чего маршрутка поехала дальше.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, утро вторника в Одессе началось с задержания ТЦК в общественном транспорте города. Военные вступили в конфликт с пассажиром призывного возраста из-за того, что он не захотел выходить из маршрутки.

Также мы писали, что суббота в Одессе началась с очередного рейда ТЦК по общественному транспорту. В этот раз военные раздавали повестки в электричке.

Добавим, в прошлую пятницу в Одессе возник очередной скандал с ТЦК. На этот раз в стычке принял участие водитель легкового автомобиля, в котором выбили стекло.