Мобилизационные рейды — пассажиры выгнали ТЦК из одесского трамвая

Инцидент с ТЦК в трамвае. Фото: скриншот

Утро в Одессе традиционно началось со скандалов с ТЦК в общественном транспорте. Пассажиры трамвая перекрыли путь военным и требовали, чтобы они вышли на улицу.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

Представители ТЦК на одной из остановок города зашли в трамвай в поисках мужчин призывного возраста. Однако их остановили пассажирки и начали выгонять.

"Вы не пройдете дальше. Вы не имеете права останавливать транспортное средство. Выходите, мы спешим. Здесь каждый едет по своим делам", — сказала одна из женщин.

Кроме того, люди требовали, чтобы военные убрали оружие и сняли маски. На этом инцидент закончился, ТЦК вышли из трамвая.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, вчера в Одессе в очередной раз шли проверки ТЦК в общественном транспорте. Муж призывного возраста отказался выходить с военными из маршрутки, ведь ехал на работу.

Также мы писали, что суббота в Одессе началась с очередного рейда ТЦК по общественному транспорту. В этот раз военные раздавали повестки в электричке.

Добавим, в прошлую пятницу в Одессе возник очередной скандал с ТЦК. На этот раз в стычке принял участие водитель легкового автомобиля, в котором выбили стекло.