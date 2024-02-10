У новій версії законопроєкту щодо мобілізації, одним із питань справедливості — виключення права на відстрочку для силовиків.

Співробітники поліції. Фото: УНІАН

У новій версії законопроєкту щодо мобілізації, одним із питань справедливості є виключення права на відстрочку для силовиків. Згідно з цим варіантом закону, тільки 50% особового складу залишається на бронюванні.

Про те, чи потрібно знімати бронь з силовиків ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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"Головний момент про що можна в цьому законі сказати це те, що з працівників поліції, ДБР, судової охорони та правоохоронних органів зараз знімається відстрочка. Вони як і прості люди, як ми з вами, зобов'язані будуть стати на облік, і мають бути готові якщо їх призвуть до лав", — каже правник.

Олексій Шалару зазначає, що правоохоронці вже мають навички поводження зі зброєю та іншими аспектами військової служби. Для них підготовка проходитиме набагато швидше і легше.

"Вони мають досвід в цьому і чому їх не викликають туди я не можу вам однозначно сказати. Дійсно, якийсь відсоток поліцейських повинен бути тут, який доглядає за правопорядком, але і їх можна мобілізувати у якійсь виключній ситуації", — додав правознавець.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Хто може втратити бронь

За новим проєктом, право на повну бронь можуть втратити працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державного бюро розслідувань (ДБР), Державної виконавчої служби, прокуратури, Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Служби судової охорони, патронатної служби та Національної поліції. Зазначимо, що в новій редакції документа нічого не сказано про мобілізацію чинних співробітників СБУ і співробітників розвідорганів, які вийшли на пенсію.

Нагадаємо, згідно з новим урядовим законопроєктом про мобілізацію, який розглянула сьогодні Верховна Рада, у разі ухилення від мобілізації на чоловіків чекають обмеження в конституційних правах. Зокрема йдеться про блокування рахунків та обмеженням у користуванні майном.

Також ми писали, що у випадку запізнення або відсутності на роботі через повітряну тривогу, працівники мають право на захист від дисциплінарних санкцій, наголошує адвокат Олексій Шалару. За його словами, роботодавець повинен взяти пояснення у працівника і врахувати обставини, якщо той перебував в укритті через загрозу життю.