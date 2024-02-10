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Вопрос равенства — законопроект о мобилизации предлагает снимать бронь с силовиков

10 февраля 2024 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В новой версии законопроекта по мобилизации одним из вопросов справедливости — исключение права на отсрочку для силовиков.
Сотрудники полиции. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В новой версии законопроекта по мобилизации одним из вопросов справедливости стало исключение права на отсрочку для силовиков. Согласно этому варианту закона, только 50% личного состава остается на бронировании.

О том, нужно ли снимать бронь с силовиков эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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"Главный момент о чем можно в этом законе сказать это то, что с работников полиции, ДБР, судебной охраны и правоохранительных органов сейчас снимается отсрочка. Они, как и простые люди, как мы с вами, обязаны будут встать на учет, и должны быть готовы если их призовут в ряды", — говорит юрист.

Алексей Шалару отмечает, что у правоохранителей уже есть навыки обращения с оружием и другими аспектами военной службы. Для них подготовка будет проходить гораздо быстрее и легче.

"Они имеют опыт в этом и почему их не вызывают туда я не могу вам однозначно сказать. Действительно, какой-то процент полицейских должен быть здесь, чтобы следить за правопорядком, но и их можно мобилизовать в какой-то исключительной ситуации", — добавил правовед.

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Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новини.LIVE

Кто может потерять бронь

По новому проекту право на полную бронь могут потерять работники Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР), Государственной исполнительной службы, прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Службы судебной охраны, патронатной службы и Национальной полиции. Отметим, что в новой редакции документа ничего не сказано о мобилизации действующих сотрудников СБУ и вышедших на пенсию сотрудников разведорганов.

Напомним, согласно новому правительственному законопроекту о мобилизации, который рассмотрела сегодня Верховная Рада, в случае уклонения от мобилизации мужчин ждут ограничения в конституционных правах. В частности, речь идет о блокировании счетов и ограничениях в пользовании имуществом.

Также мы писали, что в случае опоздания или отсутствия на работе из-за воздушной тревоги работники имеют право на защиту от дисциплинарных санкций, отмечает адвокат Алексей Шалару. По его словам, работодатель должен взять объяснения у работника и учесть обстоятельства, если тот находился в укрытии из-за угрозы жизни.

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отсрочка
БЕБ

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