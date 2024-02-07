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Антиконституційні норми законопроєкту про мобілізацію — як оминути блокування рахунків

7 лютого 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Антиконституційні норми законопроєкту про мобілізацію — як оминути блокування рахунків
Військові виписують повістку. Фото: Синиця Олександр / УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Згідно з новим урядовим законопроєктом про мобілізацію, який розглянула сьогодні Верховна Рада, у разі ухилення від мобілізації на чоловіків чекають обмеження в конституційних правах. Зокрема йдеться про блокування рахунків та обмеженням у користуванні майном. 

Про те, чи мають бути такі обмеження у законопроєкті, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару. 

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За його словами, новий законопроєкт передбачає накладання арешту на рахунки та обмеження в праві керувати автівкою. Але лише за рішенням суду. 

"Суди розглядають всебічно ці справи, тому що це безпосередньо стосується конституційних прав людини. І  людина може подати апеляцію, якщо буде не згодна з рішенням. Скоріш за все, суд буде на її боці", — сказав Шалару.

Водночас правник наголошує на тому, що наразі немає чіткої процедури, як цей процес буде відбуватися. Адже невідомо, хто та як буде надавати ТЦК дані про банківську таємницю клієнта. 

ТЦК має довести статус ухилянта

Крім того, наразі не називають чітких критеріїв, хто саме вважатиметься ухилянтам. Або йдеться про усіх, хто не на фронті, або лише тих, хто не прийшов уточнити дані — невідомо. 

"Спочатку ТЦК має надати суттєві докази, що дійсно людина вважається ухилянтом. Бо дві повісточки, просунені через двері, не є гарантією того, що людина не хоче служити — повістка має бути видана в руки", — додав Олексій Шалару. 

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосувало 243 нардепи.

Також ми писали, що народний депутат Олексій Гончаренко подав альтернативний варіант законопроєкту про мобілізацію. Однак він не пройшов на слухання до Верховної Ради. 

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мобілізація
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