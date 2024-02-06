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Закон про мобілізацію в альтернативній версії — що розглянуть депутати

6 лютого 2024 21:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Закон про мобілізацію в Україні, яким він має бути і чи є сьогодні альтернатива - Нардеп Гончаренко
Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: FB Європейська солідарність
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Пристрасті навколо оновленого законопроєкту про мобілізацію не вщухають. Юристи зазначають, що його необхідно доопрацьовувати, перш ніж виносити на голосування. У Верховній Раді 5 лютого було зареєстровано альтернативний законопроєкт щодо мобілізації в Україні. 

Про що йдеться в альтернативному законопроєкті, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів його автор, народний депутат України Олексій Гончаренко. 

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— Кабінет Міністрів уже вдруге подав законопроєкт про мобілізацію до парламенту. Як особисто ви його оцінюєте? 

— Я оцінюю його як поганий. На жаль, він навіть гірший за той, який уряд подавав наприкінці минулого року, тому що ключове для мене в ньому — це норма про демобілізацію. Тобто визначення чіткого терміну служби. Тому я подав альтернативний законопроєкт.

Це дуже важливо і для тих, хто зараз служить, бо вони не знають, коли повернуться додому. Так не має бути. А по-друге, це важливо для тих, кого лише збираються мобілізувати, тому що ці люди також хочуть знати, скільки їм служити. Те, що зараз ніяких термінів служби немає, дуже демотивує людей.

В минулому документі все ж зʼявився термін, але в 36 місяців. Але я подав в альтернативному 18 плюс 3 на виконання рапорту, щоб не одномоментно з армії пішло багато людей. Але зараз ситуація стала ще гірше, бо у законопроєкт дописали, що демобілізація може бути за окремим рішенням Ставки. Фактично це декларативна норма, і вона так взагалі не буде працювати.

Нардеп Гончаренко на трибуні Верховної Ради. Фото: Верховна Рада

— Ви вже подали альтернативний законопроєкт до Верховної Ради. Які його важливі відмінності від урядового?

— Мій законопроєкт говорить про чіткий термін служби — 18 місяців. Далі бійцю дається право вибору: якщо людина хоче звільнитися, вона подає відповідний рапорт. Наприклад, на момент прийняття закону людина вже відслужила 20 місяців. Це означає, що в неї є право подати на рапорт, але далі у Збройних сил є ще три місяці на те, щоб цей рапорт виконати. 

Ще одна різниця між нашими законопроєктами — це те, що в урядовому пропонується звільнити строковиків протягом семи місяців після прийняття закону. Я не розумію, чому так довго, і пропоную це зробити протягом одного. Наступне — це питання обмеження прав. Бо обмеження права людини на користування рахунками, картками, блокування рахунків — це драконівські норми, які планують робити через суд. А суди просто захлинуться в цьому, і в нас буде криза ще й тут. 

— Які шанси, що ваш законопроєкт приймуть?

— Якби Верховна Рада дивилася на законопроєкти з точки зору їхньої якості, то мій законопроєкт точно є якіснішим за урядовий. Однак, думаю, будуть дивитися більше з політичного боку, тобто хто вніс. Тоді, звичайно, в уряду шансів більше. 

— На вашу думку, чи може мобілізація в Україні проходити без порушень? Що для цього потрібно?

— Звичайно, може. Для цього потрібен зрозумілий закон та його виконання. Бо навіть найкращий закон може погано виконуватися або не виконуватися взагалі. Тоді результату не буде. 

Засідання у Верховній Раді. Фото: President.gov.ua

— Як нам подолати корупцію у ТЦК? Чи це можливо?

— Потрібно просто боротися з нею. Тих, хто вимагає хабарі, брати за "жабри" та кидати до вʼязниці.

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
Одеса
війна
Новини Одеси
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні

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