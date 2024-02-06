Закон о мобилизации в Украине, каким он должен быть и есть ли сегодня альтернатива – Нардеп Гончаренко

Задержание ТЦК в маршрутке. Фото: скриншот

Страсти вокруг обновленного законопроекта о мобилизации не утихают. Юристы отмечают, что его необходимо дорабатывать, прежде чем выносить на голосование. 5 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован альтернативный законопроект по мобилизации в Украине.

О чем говорится в альтернативном законопроекте эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал его автор, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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— Кабинет министров уже второй раз подал законопроект о мобилизации в парламент. Как лично вы его оцениваете?

— Я оцениваю его как плохой. К сожалению, оно даже хуже того, которое правительство подавало в конце прошлого года, потому что ключевое для меня в нем — это норма о демобилизации. То есть определение четкого срока службы. Поэтому я представил альтернативный законопроект.

Это очень важно и для тех, кто сейчас служит, потому что они не знают, когда вернутся домой. Так не должно быть. А во-вторых, это важно для тех, кого только собираются мобилизовать, потому что эти люди тоже хотят знать, сколько им служить. То, что сейчас никаких сроков службы нет, очень демотивирует людей.

В прошлом документе все-таки появился срок, но в 36 месяцев. Но я подал в альтернативном 18 плюс 3 на выполнение рапорта, чтобы не сиюминутно из армии ушло много людей. Но сейчас ситуация стала еще хуже, потому что в законопроект дописали, что демобилизация может быть по отдельному решению Ставки. Фактически это декларативная норма, и она так вообще не будет работать.

Нардеп Гончаренко на трибуне Верховной Рады Фото: Верховная Рада

— Вы уже предоставили альтернативный законопроект в Верховную Раду. Каковы его важные отличия от правительственного?

— Мой законопроект говорит о четком сроке службы — 18 месяцев. Далее бойцу дается право выбора: если человек хочет уволиться, он представляет соответствующий рапорт. К примеру, на момент принятия закона, человек уже отслужил 20 месяцев. Это означает, что у него есть право подать на рапорт, но дальше у Вооруженных сил есть еще три месяца на то, чтобы этот рапорт выполнить.

Еще одна разница между нашими законопроектами это то, что в правительственном предлагается уволить срочников в течение семи месяцев после принятия закона. Я не понимаю, почему так долго и предлагаю это сделать в течение одного. Следующий — это вопрос ограничения прав. Потому что ограничение права человека на пользование счетами, карточками, блокирование счетов — это драконовские нормы, которые планируют делать через суд. А суды просто захлебнутся в этом, и у нас будет кризис еще и здесь.

— Какие шансы, что ваш законопроект примут?

— Если бы Верховная Рада смотрела на законопроекты с точки зрения их качества, то мой законопроект точно качественнее правительственного. Однако думаю, что будут смотреть больше с политической стороны, то есть, кто внес. Тогда конечно, что у правительства шансов больше.

— По вашему мнению, может ли мобилизация в Украине проходить без нарушений? Что для этого нужно?

– Конечно, может. Для этого требуется понятный закон и его исполнение. Ибо даже самый лучший закон может плохо исполняться или не выполняться вообще. Тогда результата не будет.

Заседание Верховной Рады. Фото: President.gov.ua

— Как нам преодолеть коррупцию в ТЦК? Возможно ли это?

— Надо просто бороться с ней. Тех, кто требует взятки, брать за "жабры" и бросать в тюрьму.