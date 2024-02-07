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Антиконституционные нормы законопроекта о мобилизации — как избежать блокирования счетов

7 февраля 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Антиконституционные нормы законопроекта о мобилизации — как избежать блокирования счетов
Военные выписывают повестку. Фото: Синица Александр / УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Согласно новому правительственному законопроекту о мобилизации, который рассмотрела сегодня Верховная Рада, в случае уклонения от мобилизации мужчин ждут ограничения в конституционных правах. В частности, речь идет о блокировании счетов и ограничениях в пользовании имуществом.

О том, должны ли быть такие ограничения в законопроекте эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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По его словам, новый законопроект предусматривает наложение ареста на счета и ограничения в праве управлять автомобилем. Но только по решению суда.

"Суды рассматривают всесторонне эти дела, потому что это напрямую касается Конституционных прав человека. И человек может подать апелляцию, если будет не согласен с решением. Скорее всего, суд будет на его стороне", — сказал Шалару.

В то же время юрист отмечает, что пока нет четкой процедуры, как этот процесс будет происходить. Ведь неизвестно, кто и как будет предоставлять ТЦК данные о банковской тайне клиента.

ТЦК должна доказать статус уклониста

Кроме того, пока не называют четких критериев, кто именно будет считаться уклонистом. Или речь идет о всех, кто не на фронте, или только о тех, кто не пришел уточнить данные — неизвестно.

"Сначала ТЦК должен предоставить существенные доказательства, что действительно человек считается уклонистом. Потому что две повесточки, просунутые через дверь, не являются гарантией того, что человек не хочет служить — повестка должна быть выдана в руки", — добавил Алексей Шалару.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовало 243 нардепа.

Также мы писали, что народный депутат Алексей Гончаренко предоставил альтернативный вариант законопроекту о мобилизации. Однако он не прошел на слушание в Верховную Раду.

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