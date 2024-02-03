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Запізнення через повітряну тривогу — чи можуть звільнити з роботи

3 лютого 2024 19:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Адвокат розповів, чи можуть звільнити за запізнення через повітряну тривогу?
Гучномовці на будівлі. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У випадку запізнення або відсутності на роботі через повітряну тривогу, працівники мають право на захист від дисциплінарних санкцій, наголошує адвокат Олексій Шалару. За його словами, роботодавець повинен взяти пояснення у працівника і врахувати обставини, якщо той перебував в укритті через загрозу життю.

Про це він розказав в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE

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Олексій Шалару наголошує, що перед застосуванням будь-якого дисциплінарного стягнення, роботодавець зобов'язаний взяти від працівника пояснення щодо причин його відсутності або запізнення на роботу. У випадку, якщо пояснення містить те, що працівник перебував в укритті через повітряну тривогу та існувала загроза його життю, це вважається поважною причиною.

"Якщо у поясненні буде зазначено, що він в цей час знаходився в укритті через повітряну тривогу і загрозу життю — то це дійсно є поважна причина. І якщо буде застосовано якесь дисциплінарне покарання у вигляді стягнення коштів чи наказу про звільнення — то це легко оскаржити у суді. Тим паче, що суди зараз здебільшого стають на бік працівника", — зазначив правознавець.

Адвокат рекомендує, щоб працівник мав докази своєї присутності в укритті, такі як свідчення свідків та інші що підтверджує документи. У ситуації, коли роботодавець намагається застосувати дисциплінарні санкції, працівник може легко оскаржити це у суді. 

"Але повинні бути докази, що робітник дійсно перебував в укритті, а не пив каву у сусідньому кафе. У поясненнях він указує, що я в цей час був в укритті та вказує адресу. Повинен бути й хоча б один свідок, який підтвердить, що бачив його там. А суд вже буде дивитися, чи була в той час тривога, як далеко знаходиться укриття й інше. Все це буде досліджуватися", — каже адвокат. 

Крім того, за словами правозахисника, роботодавець повинен мати чітку інструкцію щодо дій під час повітряної тривоги. Також він не може змушувати працівника відпрацювати ці години.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, оновлений законопроєкт щодо мобілізації було подано на розгляд до Верховної Ради, і його версія відрізняється від попередньої. В  документі враховані зміни у пунктах, що стосуються права на відстрочку, зокрема для інвалідів усіх груп.

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повітряна тривога
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