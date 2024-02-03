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Опоздание из-за воздушной тревоги — могут ли уволить с работы

3 февраля 2024 19:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Адвокат рассказал, могут ли уволить за опоздание из-за воздушной тревоги?
Громкоговорители на здании. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В случае опоздания или отсутствия на работе из-за воздушной тревоги работники имеют право на защиту от дисциплинарных санкций, отмечает адвокат Алексей Шалару. По его словам, работодатель должен взять объяснения у работника и учесть обстоятельства, если тот находился в укрытии из-за угрозы жизни.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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Алексей Шалару отмечает, что перед применением какого-либо дисциплинарного взыскания, работодатель обязан взять от работника объяснение причин его отсутствия или опоздания на работу. Если объяснение содержит то, что работник находился в укрытии из-за воздушной тревоги и существовала угроза его жизни, это считается уважительной причиной.

"Если в объяснении будет указано, что он в это время находился в укрытии из-за воздушной тревоги и угрозы жизни — то это действительно уважительная причина. И если будет применено какое-то дисциплинарное наказание в виде взыскания средств или приказа об увольнении — это легко обжаловать в суде. Тем более, что суды сейчас в основном становятся на сторону работника", — отметил правовед.

Адвокат рекомендует, чтобы работник имел доказательства своего присутствия в укрытии, такие как свидетельские показания и другие подтверждающие документы. В ситуации, когда работодатель пытается применить дисциплинарные санкции, работник может легко обжаловать это в суде.

Но должны быть доказательства, что рабочий действительно находился в укрытии, а не пил кофе в соседнем кафе. В объяснениях он указывает, что я в это время находился в укрытии и указывает адрес. И свидетеля, который видел его там. А суд уже будет смотреть, была ли в то время тревога, как далеко находится укрытие и другое. Все это будет исследоваться", — говорит адвокат.

Кроме того, по словам правозащитника, работодатель должен иметь четкую инструкцию по действиям во время воздушной тревоги. Также он не может вынуждать работника отработать эти часы.

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

Напомним, обновленный законопроект по мобилизации был представлен на рассмотрение в Верховную Раду, и его версия отличается от предыдущей. В документе учтены изменения в пунктах, касающихся права на отсрочку, в частности, для инвалидов всех групп.

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