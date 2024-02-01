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У новому законопроєкті про мобілізацію багато позитивних моментів — одеський юрист

1 лютого 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У новому законопроєкті про мобілізацію багато позитивних моментів — одеський юрист
Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На розгляд до Верховної Ради подали оновлений законопроєкт щодо мобілізації. Його версія суттєво відрізняється від попередньої, зазначаючи позитивні моменти для військовослужбовців.

Про те, які нюанси прописані у новому документі ексклюзивно Новинам.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару. 

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"Мені здається, що законодавці та працівники Кабміну дійсно прислухалися до суспільства, до правників, до всіх, хто брав участь. Вони змінили докорінно цей законопроєкт", — сказав правник.

Більшість пунктів мають бути у законопроєкті

Крім того, юрист зазначив, що ця версія законопроєкту більш прогресивна та містить у собі багато пунктів, які підуть на користь військовослужбовців та мобілізованих. Зокрема, щодо відпусток та  звільнення зі служби. 

Право на звільнення зі служби

Олексій Шалару додав, що за новим законопроєктом до 2025 року в Україні має припинити своє існування строкова служба. Таким чином у офіцерів та солдатів, якщо вони не підписували довготривалих контрактів, є право звільнитися. Також це стосується й бійця, який звільнився з полону та не хоче надалі продовжувати службу. 

Нагадаємо, ми писали про те, на що чекати людям з інвалідністю згідно з новим законопроєктом про мобілізацію.

Раніше ми розповідали про те, що у новому законопроєкті про мобілізацію знизили вік призову на службу.  

Також ми повідомляли про те, кого можуть звільнити від призову на службу згідно з новим законопроєктом. 

Верховна Рада
Одеса
Одеська область
Новини Одеси
мобілізація
законопроєкт
адвокат

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