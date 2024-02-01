В новом законопроекте о мобилизации много положительных моментов — одесский юрист

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE

На рассмотрение в Верховную Раду подали обновленный законопроект по мобилизации. Его версия существенно отличается от предыдущей, указывая на положительные моменты для военнослужащих.

О том, какие нюансы прописаны в новом документе эксклюзивно Новинам.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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"Мне кажется, что законодатели и работники Кабмина действительно прислушались к обществу, к юристам, ко всем, кто участвовал. Они изменили коренным образом этот законопроект", — сказал юрист.

Большинство пунктов должно быть в законопроекте

Кроме того, юрист отметил, что эта версия законопроекта более прогрессивна и включает в себя множество пунктов, которые пойдут в пользу военнослужащих и мобилизованных. В частности, по отпускам и увольнению со службы.

Право на увольнение со службы

Алексей Шалару добавил, что по новому законопроекту до 2025 года в Украине должна прекратить свое существование срочная служба. Таким образом, у офицеров и солдат, если они не подписывали долгосрочных контрактов, есть право уволиться. Также это касается и бойца, который освободился из плена и не хочет в дальнейшем продолжать службу.

Напомним, мы писали о том, чего ждать людям с инвалидностью согласно новому законопроекту о мобилизации.

Ранее мы говорили о том, что в новом законопроекте о мобилизации снизили возраст призыва на службу.

Также мы сообщали о том, кого могут освободить от призыва на службу согласно новому законопроекту.