Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В новом законопроекте о мобилизации много положительных моментов — одесский юрист arrow

В новом законопроекте о мобилизации много положительных моментов — одесский юрист

1 февраля 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В новом законопроекте о мобилизации много положительных моментов — одесский юрист
Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На рассмотрение в Верховную Раду подали обновленный законопроект по мобилизации. Его версия существенно отличается от предыдущей, указывая на положительные моменты для военнослужащих.

О том, какие нюансы прописаны в новом документе эксклюзивно Новинам.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

Читайте также:

"Мне кажется, что законодатели и работники Кабмина действительно прислушались к обществу, к юристам, ко всем, кто участвовал. Они изменили коренным образом этот законопроект", — сказал юрист.

Большинство пунктов должно быть в законопроекте

Кроме того, юрист отметил, что эта версия законопроекта более прогрессивна и включает в себя множество пунктов, которые пойдут в пользу военнослужащих и мобилизованных. В частности, по отпускам и увольнению со службы.

Право на увольнение со службы

Алексей Шалару добавил, что по новому законопроекту до 2025 года в Украине должна прекратить свое существование срочная служба. Таким образом, у офицеров и солдат, если они не подписывали долгосрочных контрактов, есть право уволиться. Также это касается и бойца, который освободился из плена и не хочет в дальнейшем продолжать службу.

Напомним, мы писали о том, чего ждать людям с инвалидностью согласно новому законопроекту о мобилизации.

Ранее мы говорили о том, что в новом законопроекте о мобилизации снизили возраст призыва на службу.

Также мы сообщали о том, кого могут освободить от призыва на службу согласно новому законопроекту.

Верховная Рада
Одесса
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
законопроект
адвокат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме