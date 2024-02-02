Інваліди усіх груп звільняються від мобілізації — адвокат розповів про новий законопроєкт

Чоловік отримав довідку про інвалідність. Фото: УНІАН

Уряд вніс на розгляд до Верховної Ради України оновлений законопроєкт про мобілізацію. У переробленому документі внесли зміни у пунктах щодо права на відстрочку, зокрема інвалідів усіх груп.

Про те, які процедури мають пройти інваліди, щоб бути звільненими від служби, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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"Якщо інвалідність будь-якої групи — людина знімається з обліку і не призивається до служби", — сказав правник.

Що прописано в перехідних положеннях

Юрист зазначає, що є певний нюанс щодо осіб, які отримали інвалідність після початку повномасштабного вторгнення. Ці люди проходитимуть додаткові перевірки, за виключенням військових, які отримали поранення на фронті.

"Якщо людина отримала інвалідність у цей період, вона має її підтвердити", — додав Шалару.

Право на освіту

Окремо юрист наголосив, що інвалід будь-якої групи має право на отримання другої вищої освіти. Для цього лише потрібно бути знятим з обліку.

Нагадаємо, ми писали про те, на що чекати людям з інвалідністю згідно з новим законопроєктом про мобілізацію.

Також раніше ми розповідали про те, що у новому законопроєкті про мобілізацію знизили вік призову на службу.