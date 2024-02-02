Інваліди усіх груп звільняються від мобілізації — адвокат розповів про новий законопроєкт
Уряд вніс на розгляд до Верховної Ради України оновлений законопроєкт про мобілізацію. У переробленому документі внесли зміни у пунктах щодо права на відстрочку, зокрема інвалідів усіх груп.
Про те, які процедури мають пройти інваліди, щоб бути звільненими від служби, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.
"Якщо інвалідність будь-якої групи — людина знімається з обліку і не призивається до служби", — сказав правник.
Що прописано в перехідних положеннях
Юрист зазначає, що є певний нюанс щодо осіб, які отримали інвалідність після початку повномасштабного вторгнення. Ці люди проходитимуть додаткові перевірки, за виключенням військових, які отримали поранення на фронті.
"Якщо людина отримала інвалідність у цей період, вона має її підтвердити", — додав Шалару.
Право на освіту
Окремо юрист наголосив, що інвалід будь-якої групи має право на отримання другої вищої освіти. Для цього лише потрібно бути знятим з обліку.
Нагадаємо, ми писали про те, на що чекати людям з інвалідністю згідно з новим законопроєктом про мобілізацію.
Також раніше ми розповідали про те, що у новому законопроєкті про мобілізацію знизили вік призову на службу.
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