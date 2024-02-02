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Інваліди усіх груп звільняються від мобілізації — адвокат розповів про новий законопроєкт

2 лютого 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Інваліди усіх груп звільняються від мобілізації — адвокат розповів про новий законопроєкт
Чоловік отримав довідку про інвалідність. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Уряд вніс на розгляд до Верховної Ради України оновлений законопроєкт про мобілізацію. У переробленому документі внесли зміни у пунктах щодо права на відстрочку, зокрема інвалідів усіх груп. 

Про те, які процедури мають пройти інваліди, щоб бути звільненими від служби, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару. 

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"Якщо інвалідність будь-якої групи — людина знімається з обліку і не призивається до служби", — сказав правник. 

Що прописано в перехідних положеннях

Юрист зазначає, що є певний нюанс щодо осіб, які отримали інвалідність після початку повномасштабного вторгнення. Ці люди проходитимуть додаткові перевірки, за виключенням військових, які отримали поранення на фронті. 

"Якщо людина отримала інвалідність у цей період, вона має її підтвердити", — додав Шалару. 

Право на освіту 

Окремо юрист наголосив, що інвалід будь-якої групи має право на отримання другої вищої освіти. Для цього лише потрібно бути знятим з обліку. 

Нагадаємо, ми писали про те, на що чекати людям з інвалідністю згідно з новим законопроєктом про мобілізацію.

Також раніше ми розповідали про те, що у новому законопроєкті про мобілізацію знизили вік призову на службу.  

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