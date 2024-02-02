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Инвалиды всех групп освобождаются от мобилизации — адвокат рассказал о новом законопроекте

2 февраля 2024 19:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Инвалиды всех групп освобождаются от мобилизации — адвокат рассказал о новом законопроекте
Мужчина получил справку об инвалидности. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады Украины обновленный законопроект о мобилизации. В переработанном документе внесли изменения в пункты права на отсрочку, в частности инвалидов всех групп.

О том, какие процедуры должны пройти инвалиды, чтобы быть уволены от службы, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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"Если инвалидность любой группы — человек снимается с учета и не призывается в службу", — сказал юрист.

Что прописано в переходных положениях

Юрист отмечает, что есть определенный нюанс в отношении лиц, получивших инвалидность после начала полномасштабного вторжения. Эти люди будут проходить дополнительные проверки, за исключением военных, получивших ранения на фронте.

"Если человек получил инвалидность в этот период, он должен его подтвердить", — добавил Шалару.

Право на образование

Отдельно юрист подчеркнул, что инвалид любой группы имеет право на получение второго высшего образования. Для этого нужно только быть снятым с учета.

Напомним, мы писали о том, чего ждать людям с инвалидностью согласно новому законопроекту о мобилизации.

Также ранее мы говорили о том, что в новом законопроекте о мобилизации снизили возраст призыва на службу.

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