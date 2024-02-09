Лубінець взяв на свій контроль розслідування смерті мобілізованого з Одещини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець взяв на особистий контроль розслідування смерті мобілізованого з Одещини. Відомо, що чоловік страждав нападами епілепсії. Його смерть сталася в перший же день служби.

Про це уповноважений заявив у своєму Telegram-каналі.

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"В умовах воєнного стану на моєму постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації", — зазначив омбудсман.

Подробиці справи

За інформацією, чоловік мав статус інваліда та хворів на епілепсію. Наразі спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на себе контроль розслідування обставин цієї трагедії. Зокрема, розглядаються питання про непроведення належного медичного огляду військовозобов'язаного та невжиття службовими особами військової частини необхідних заходів медичної допомоги. Окрім цього, Лубінець звернувся до органів військового командування з метою посилення контролю та дотримання вимог законодавства під час мобілізаційних заходів.

"Дотримання прав військовозобов'язаних є одним із пріоритетних завдань для демократичної та розвиненої держави, особливо в умовах воєнного стану. Наразі хід досудових розслідувань перебуває під постійним контролем відповідних органів!" — написав уповноважений з прав людини.

Смерть мобілізованого на Одещині

5 серпня 2023 року у селі Ширяєве Одеської області стався скандал із місцевими ТЦК та СП. Військові намагалися мобілізувати людину з інвалідністю, після чого серце чоловіка не витримало і він помер.

Згодом прокурори почали кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби працівників Березівського ТЦК та СП Одеської області.

Загиблий Борис Глушак. Фото: скриншот з соцмереж

Нагадаємо, в останній робочий день тижня в Одесі виник черговий скандал з ТЦК. Цього разу у сутичці взяв участь водій легкового автомобіля, у якому вибили скло.