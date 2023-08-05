Після мобілізації помер чоловік з інвалідністю

Мобілізований отримав повістку. Фото: УНІАН

У селі Ширяєве Одеської області стався скандал із місцевими ТЦК та СП. Військові намагалися мобілізувати людину з інвалідністю, після чого серце чоловіка не витримало і він помер.

Про це повідомив одеський активіст Павло Паламарчук.

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За його словами, 29-річний Борис Глушак отримав повістку незаконно, адже з його діагнозом представники ТЦК не мали права її виписувати.

"Борису вручили повістку та одразу, за методом Одеської, та й не тільки вже Одеської, "оптимізованої ВЛК", за 20 хвлин "обстежили". Визнавши, звісно, придатним, оскільки у нього не було 5-8 тисяч доларів. Та одразу, як тут робиться, відправили на розподіл. За одними даними, хлопець перехвилювався, що спричинило напад епілепсії, від якої він помер. За іншими, був серцевий напад", — розповів Павло Поламарчук.

Загиблий Борис Глушак. Фото: скриншот з соцмереж

Скандали з ТЦК в Одеській області

Нещодавно в мережі почала поширюватися скандальна інформація про Єгора Смирнова, депутата та військового командира. За інформацією, він під час повномасштабно вторгнення став доларовим мільйонером.

24 липня команда оперативників Державного бюро розслідувань разом з Офісом генерального прокурора затримала колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та ухиленні від служби.

Нагадаємо, В Україні із серпня діють три види повісток, які видаватимуть чоловікам під час мобілізації. Деякі з них зобов'язуватимуть надати оновлену інформацію, або ж одразу означатимуть направлення на службу в ЗСУ.