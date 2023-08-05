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После скандала с ТЦК в Одесской области умер инвалид: детали

5 августа 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
После мобилизации скончался мужчина с инвалидностью
Мобилизированный получил повестку. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В селе Ширяево Одесской области произошел скандал с местными ТЦК и СП. Военные пытались мобилизовать мужчину с инвалидностью, после чего его сердце не выдержало и он умер.

Об этом сообщил одесский активист Павел Паламарчук.

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По его словам, 29-летний Борис Глушак получил повестку незаконно, ведь с его диагнозом представители ТЦК не имели права ее выписывать.

"Борису вручили повестку и сразу, по методу Одесской, да и не только уже Одесской, "оптимизированной ВЛК", за 20 минут "обследовали". Признав, конечно, пригодным, поскольку у него не было 5-8 тысяч долларов. И сразу, как здесь делается, отправили на распределение. По одним данным, парень переволновался, что повлекло приступ эпилепсии, от которого он умер. По другим, был сердечный приступ", — рассказал Павел Поламарчук.

Погибший Борис Глушак. Фото: скриншот из соцсетей

Скандалы с ТЦК в Одесской области

Недавно в сети начала распространяться скандальная информация о Егоре Смирнове, депутате и военном командире. По информации, он во время полномасштабного вторжения стал долларовым миллионером.

24 июля команда оперативников Государственного бюро расследований вместе с Офисом генерального прокурора задержала бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от службы.

Напомним, в Украине с августа действуют три вида повесток, которые будут выдавать мужчинам во время мобилизации. Некоторые из них будут обязывать предоставить обновленную информацию или сразу будут означать направление на службу в ВСУ.

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