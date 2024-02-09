Лубинец взял под свой контроль расследование смерти мобилизованного из Одесчины
Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль расследование смерти мобилизованного из Одесчины. Известно, что мужчина страдал приступами эпилепсии. Его смерть произошла в первый же день службы.
Об этом уполномоченный заявил в своем Telegram-канале.
"В условиях военного положения на моем постоянном контроле находятся срочные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации", — отметил омбудсман.
Подробности дела
По информации, мужчина имел статус инвалида и болел эпилепсией. Специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на себя контроль расследования обстоятельств этой трагедии. В частности, рассматриваются вопросы о непроведении надлежащего медицинского осмотра военнообязанного и непринятия должностными лицами воинской части необходимых мер медицинской помощи. Кроме того, Лубинец обратился в органы военного командования с целью усиления контроля и соблюдения требований законодательства в ходе мобилизационных мероприятий.
"Соблюдение прав военнообязанных является одной из приоритетных задач для демократического и развитого государства, особенно в условиях военного положения. Сейчас ход досудебных расследований находится под постоянным контролем соответствующих органов!" — написал уполномоченный по правам человека.
Смерть мобилизованного в Одесской области
5 августа 2023 года в селе Ширяево Одесской области произошел скандал с местными ТЦК и СП. Военные пытались мобилизовать человека с инвалидностью, после чего сердце мужчины не выдержало и он умер.
Впоследствии прокуроры начали уголовное производство по возможному халатному отношению к военной службе работников Березовского ТЦК и СП Одесской области.
Напомним, в последний рабочий день недели в Одессе возник очередной скандал с ТЦК. На этот раз в стычке принял участие водитель легкового автомобиля, в котором выбили стекло.
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