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Лубинец взял под свой контроль расследование смерти мобилизованного из Одесчины

9 февраля 2024 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Лубинец взял под свой контроль расследование смерти мобилизованного из Одесчины
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль расследование смерти мобилизованного из Одесчины. Известно, что мужчина страдал приступами эпилепсии. Его смерть произошла в первый же день службы.

Об этом уполномоченный заявил в своем Telegram-канале.

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"В условиях военного положения на моем постоянном контроле находятся срочные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации", — отметил омбудсман.

Подробности дела

По информации, мужчина имел статус инвалида и болел эпилепсией. Специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на себя контроль расследования обстоятельств этой трагедии. В частности, рассматриваются вопросы о непроведении надлежащего медицинского осмотра военнообязанного и непринятия должностными лицами воинской части необходимых мер медицинской помощи. Кроме того, Лубинец обратился в органы военного командования с целью усиления контроля и соблюдения требований законодательства в ходе мобилизационных мероприятий.

"Соблюдение прав военнообязанных является одной из приоритетных задач для демократического и развитого государства, особенно в условиях военного положения. Сейчас ход досудебных расследований находится под постоянным контролем соответствующих органов!" — написал уполномоченный по правам человека.

Смерть мобилизованного в Одесской области

5 августа 2023 года в селе Ширяево Одесской области произошел скандал с местными ТЦК и СП. Военные пытались мобилизовать человека с инвалидностью, после чего сердце мужчины не выдержало и он умер.

Впоследствии прокуроры начали уголовное производство по возможному халатному отношению к военной службе работников Березовского ТЦК и СП Одесской области.

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Погибший Борис Глушак. Фото: скриншот из соцсетей

Напомним, в последний рабочий день недели в Одессе возник очередной скандал с ТЦК. На этот раз в стычке принял участие водитель легкового автомобиля, в котором выбили стекло.

Одесса
смерть
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

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