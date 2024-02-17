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Гуменюк прокомментировала ситуацию со смертью мобилизованного с эпилепсией

17 февраля 2024 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Гуменюк прокомментировала ситуацию со смертью мобилизованного с эпилепсией
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала смерть мобилизованного с эпилепсией. По ее словам, ни один командир не заинтересован, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья.

Об этом военная заявила 17 февраля в эфире телемарафона "Мы - Украина".

"Вооруженные силы не заинтересованы в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья, поскольку они не смогут выполнять боевые задачи", — отметила спикер.

По словам Гуменюк, рассматриваются вопросы о непроведении надлежащего медицинского осмотра военнообязанного и непринятия должностными лицами воинской части необходимых мер медицинской помощи.

Смерть мобилизованного в Одесской области

5 августа 2023 в селе Ширяево Одесской области произошел скандал с местными ТЦК и СП. Военные пытались мобилизовать человека с инвалидностью, после чего сердце мужчины не выдержало и умер.

Впоследствии прокуроры начали уголовное производство по возможному небрежному отношению к военной службе работников Березовского ТЦК и СП Одесской области.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял на личный контроль расследование смерти парня.

Рейды ТЦК в Одессе

Напомним, уже больше месяца в Одессе сотрудники ТЦК проводят рейды в общественном транспорте. Так, военные в одном из районов города остановили маршрутку для проверки документов у мужчин призывного возраста. Один из пассажиров отказался предоставлять документы и отметил, что не выйдет из транспорта, потому что спешит на работу, чтобы обеспечивать семью. После чего ему было предложено написать официальный отказ в центре комплектования.

Также мы писали, что пассажиры трамвая перекрыли путь военным и потребовали, чтобы те вышли на улицу.

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