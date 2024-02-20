Враг нуждается в сборе данных и не владеет обстановкой, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Наталья Гуменюк отметила, что активность беспилотной разведки врага связана с их потребностью в сборе данных. В настоящее время военные РФ пытаются собрать максимальную информацию о будущих целях поражения.

Об этом Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга заявила 20 февраля в эфире телемарафона "Мы — Украина".

Ротация вражеской армии

По словам Гуменюк, в армии окупантов сейчас происходит активная ротация, которая длится уже долгое время.

"Мы не наблюдаем создания критических ударных группировок, которые бы увеличили ту группировку, которая нам противодействует на левом берегу. Мы видим ротацию и пополнение их сил ", — отметила военная.

Ситуация в Одесской области

По словам военной, в Одесской области ситуация спокойная, по сравнению с другими южными регионами. Но это не значит, что враг не будет концентрироваться, потому что Одесчина остается одним из приоритетных регионов вражеских дроновых и ракетных атак.

Напомним, ко дню второй годовщины полномасштабного вторжения РФ может готовить массированный обстрел Украины. Но это возможно на несколько дней позже, анализируя тактику врага.

Наталья Гуменюк прокомментировала смерть мобилизованного с эпилепсией. По ее словам, ни один командир не заинтересован, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья.