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Вражеский флот ограничен в своих действиях, — Плетенчук

26 февраля 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеский флот ограничен в своих действиях, — Плетенчук
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пока вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" отметил Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Проблемы с логистикой

Корабли РФ испытывают определенные проблемы с доступом к военно-морской базе в Севастополе.

"Эта база является основной, на которой проходят решение военных логистических проблем. В первую очередь, это загрузка тех же ракет" , — отметил Дмитрий Плетенчук.

По словам военного, не следует забывать, что в состав Черноморского флота входит и авиация, которая продолжает находиться в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

Напомним, что по состоянию на утро 26 февраля в Черном море наблюдается одно российское судно. Сейчас в акватории морей ракетоносители отсутствуют, однако ситуация может измениться в любой момент.

Также мы писали, что Наталья Гуменюк назвала отсутствие ракетоносителей "затишьем перед бурей". Учитывая спокойную обстановку сейчас, вскоре возможен массированный обстрел.

Добавим, что активность беспилотной разведки врага связана с их потребностью в сборе данных. В настоящее время военные РФ пытаются собрать максимальную информацию о будущих целях поражения.

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