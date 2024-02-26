Вражеский флот ограничен в своих действиях, — Плетенчук
Пока вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".
Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" отметил Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Проблемы с логистикой
Корабли РФ испытывают определенные проблемы с доступом к военно-морской базе в Севастополе.
"Эта база является основной, на которой проходят решение военных логистических проблем. В первую очередь, это загрузка тех же ракет" , — отметил Дмитрий Плетенчук.
По словам военного, не следует забывать, что в состав Черноморского флота входит и авиация, которая продолжает находиться в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Напомним, что по состоянию на утро 26 февраля в Черном море наблюдается одно российское судно. Сейчас в акватории морей ракетоносители отсутствуют, однако ситуация может измениться в любой момент.
Также мы писали, что Наталья Гуменюк назвала отсутствие ракетоносителей "затишьем перед бурей". Учитывая спокойную обстановку сейчас, вскоре возможен массированный обстрел.
Добавим, что активность беспилотной разведки врага связана с их потребностью в сборе данных. В настоящее время военные РФ пытаются собрать максимальную информацию о будущих целях поражения.
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