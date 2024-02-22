Затишшя перед бурею, — Гуменюк про ворожі кораблі
Наразі усі ракетоносії ворога заведені в пункти базування, проте вони повністю споряджені. Зважаючи на спокійну обстановку зараз, невдовзі можливий масований обстріл.
Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері телемарафону "Єдині новини".
"Ракетоносії ворог завів у пункти базування, але вони споряджені і готові. З огляду на загальну аналітику, розуміючи паузу, яку витримує ворог, можна говорити про те, що зараз є певне затишшя, можливо, перед наступною бурею", — зазначила військова.
Призначення ворожих кораблів
За словами Наталі Гуменюк, у Чорному морі наразі два кораблі, один з них забезпечує контроль над надводною ситуацією, другий — захищає пункти базування. Корабель в Азовському морі ворог використовує задля викриття надводної обстановки, а також відстеження проходження цивільними суднами Керч-Єнікальської протоки.
Бути напоготові
Військова підтвердила, що ракетоносії наразі заведені в пункти базування, та додала, що потрібно бути напоготові.
"Прибути кораблям на бойове чергування — це дві-три години. Тому ми оперативно відстежуємо бойову обстановку", — зазначила Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, станом на ранок 22 лютого російський флот залишає свою присутність у Чорному морі. У Чорному та Азовському морях присутні кораблі, що ведуть чергування, споряджені ракетоносії — у пунктах базування.
Також ми писали, що Російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином, ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів.
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