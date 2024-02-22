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Затишье перед бурей, — Гуменюк о вражеских кораблях

22 февраля 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Затишье перед бурей, — Гуменюк о вражеских кораблях
Наталья Гуменюк, руководитель прессцентра ОК "Юг". Фото: Новости.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Все ракетоносители врага заведены в пункты базирования, однако они полностью снаряжены. Учитывая спокойную обстановку сейчас, вскоре возможен массированный обстрел.

Об этом сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости".

" Ракетоносители враг завел в пункты базирования, но они снаряжены и готовы. Учитывая общую аналитику, понимая паузу, которую выдерживает враг, можно говорить о том, что сейчас есть определенное затишье, возможно, перед следующей бурей ", — отметила военная.

Назначение вражеских кораблей

По словам Натальи Гуменюк, в Черном море пока два корабля, один из них обеспечивает контроль над надводной ситуацией, второй — защищает пункты базирования. Корабль в Азовском море враг использует для разоблачения надводной обстановки, а также отслеживания прохождения гражданскими судами Керчь-Еникальского пролива.

Быть начеку

Военная подтвердила, что ракетоносители заведены в пункты базирования, и добавила, что нужно быть наготове.

" Прибыть кораблям на боевое дежурство - это два-три часа. Поэтому мы оперативно отслеживаем боевую обстановку ", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, по состоянию на утро 22 февраля российский флот покидает свое присутствие в Черном море. В Черном и Азовском морях присутствуют корабли, ведущие дежурство, снаряженные ракетоносители — в пунктах базирования.

Также мы писали, что Российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается уберечь от удара остатки своих кораблей.

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