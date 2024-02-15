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Російські кораблі маневрують якомога далі від Криму, — Братчук про стан ЧФ РФ

15 лютого 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російські кораблі маневрують якомога далі від Криму, — Братчук про стан ЧФ РФ
Військові кораблі РФ. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів. 

Про це в етері "Ми — Україна" повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. 

За його словами, росіяни розуміють що смілива поведінка у Чорному морі може бути для них небезпечною. Через це навіть навчання проводять неподалік Новоросійська. 

"Ворог маневрує корабельним угрупованням — зрозуміло. Зрозуміло, що він переміщує до відповідної локації у порт Новоросійська, намагається максимально прибрати з Криму. А якщо знаходиться біля Криму, то маневрує в тих районах, яких, на погляд росіян, є для них безпечними", — каже Братчук.

"Цезар Куніков" був на "безпечній" відстані

Також речник УДА зазначив, що такі маневри ворога ускладнюють роботу Сил оборони, але не перешкоджають їй. Доказом цього стало знищення ВДК "Цезар Куніков", який знаходився у південній частині Чорного моря.  

Та локація, де знаходився "Цезар Куніков", була безпечною. Це така омана для Чорноморського флоту РФ, дуже довго їм прийдеться чухати потилицю "де ж у них є зони безпеки". Я думаю, що таких зон для російської флотилії у Чорному морі немає", — додав експерт. 

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений дронами Magura V5. 

Також ми писали, що бійці армії-агресорки підтверджують знищення їхнього десантного корабля "Цезаря Кунікова". Наразі відомо, що майже весь екіпаж пішов на дно разом із судном.

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війна
російські війська
Чорне море
корабель
Одеська область
Новини Одеси
Сергій Братчук
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