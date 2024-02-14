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Братчук розповів перші подробиці затоплення ВДК "Цезар Куніков"

14 лютого 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Знищено російський корабель "Цезар Куніков" — подробиці спецоперації розкрив Сергій Братчук
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 14 лютого збройні сили України знешкодили ще одно вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений дронами Magura V5. 

Про це ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Подробиці операції

Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Бійці атакували ворожий корабель ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

"Мені дуже сподобалось, коли російські пабліки почали писати "екіпаж жив". Вони визнали одразу, що він пішов на дно. А щодо екіпажу, то думаю. що некрологи ми будемо читати потім, і то не всіх", — зазначив речник УДА.

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України. 24 березня 2022 року в порту Бердянська ВДК було пошкоджено. 14 травня 2023 року вийшов на бойове чергування після ремонту.

Висадка десанту в Одесі

З цим ВДК також пов'язана ще одна символічна подія. Раніше екіпаж "Цезаря Кунікова" вже намагався висадити свій десант в Одесі.

"Четвертого травня морські піхотинці Чорноморського флоту РФ висадились в Одесі, вони прийшли брати учать у параді на честь Дня Перемоги на Куликовому полі 9 травня 2010 року. Дуже символічно", — зазначив Братчук.

Нагадаємо, у Криму на дно пішов сторожовий корабель росіян "Тарантул". Це сталося неподалік від Севастополя після ймовірної атаки українських БпЛА. 

Також ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.

Одеса
війна
Крим
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
Сергій Братчук

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