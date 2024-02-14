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Братчук рассказал первые подробности затопления ВДК "Цезарь Куников"

14 февраля 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Братчук рассказал первые подробности затопления ВДК "Цезарь Куников"
Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 14 февраля вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — ВДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, он был поражен пятью дронами.

Об этом журналистам Новости.LIVE рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Подробности операции

Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Бойцы атаковали вражеский корабль ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

"Мне очень понравилось, когда российские паблики начали писать "экипаж жил". Они признали сразу, что он пошел ко дну. А что касается экипажа, то думаю, что некрологи мы будем читать потом, и то не всех", — отметил спикер УДА.

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 — одно из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины. 24 марта 2022 года в порту Бердянска ВДК был поврежден. 14 мая 2023 вышел на боевое дежурство после ремонта.

Высадка десанта в Одессе

С этим ВДК также связано еще одно символическое событие. Ранее экипаж "Цезаря Куникова" уже пытался взорвать свой десант в Одессе.

"Четвертого мая морские пехотинцы Черноморского флота РФ высадились в Одессе, они пришли принимать участие в параде в честь Дня Победы на Куликовом поле 9 мая 2010 года. Очень символично", — отметил Братчук.

Напомним, в Крыму ко дну пошел сторожевой корабль россиян "Тарантул". Это произошло недалеко от Севастополя после вероятной атаки украинских БпЛА.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Одесса
война
Крым
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
Сергей Братчук

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