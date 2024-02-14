Братчук рассказал первые подробности затопления ВДК "Цезарь Куников"
В ночь на 14 февраля вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — ВДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, он был поражен пятью дронами.
Об этом журналистам Новости.LIVE рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Подробности операции
Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Бойцы атаковали вражеский корабль ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.
"Мне очень понравилось, когда российские паблики начали писать "экипаж жил". Они признали сразу, что он пошел ко дну. А что касается экипажа, то думаю, что некрологи мы будем читать потом, и то не всех", — отметил спикер УДА.
Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 — одно из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины. 24 марта 2022 года в порту Бердянска ВДК был поврежден. 14 мая 2023 вышел на боевое дежурство после ремонта.
Высадка десанта в Одессе
С этим ВДК также связано еще одно символическое событие. Ранее экипаж "Цезаря Куникова" уже пытался взорвать свой десант в Одессе.
"Четвертого мая морские пехотинцы Черноморского флота РФ высадились в Одессе, они пришли принимать участие в параде в честь Дня Победы на Куликовом поле 9 мая 2010 года. Очень символично", — отметил Братчук.
Напомним, в Крыму ко дну пошел сторожевой корабль россиян "Тарантул". Это произошло недалеко от Севастополя после вероятной атаки украинских БпЛА.
Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.
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