Залишилася "масляниста пляма" — окупанти підтвердили знищення ВДК "Цезар Куніков"

ВДК "Цезар Куніков". Фото: росЗМІ

Бійці армії-агресорки підтверджують знищення їхнього десантного корабля "Цезаря Кунікова". Наразі відомо, що майже весь екіпаж пішов на дно разом із судном.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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У перехопленні радіопереговорів росіян з місця знищення ВДК йдеться, що від ворожого судна після атаки залишилось лише "маслянистое пятно".

"Бачу уламки та маслянисту пляму в районі чергування корабля", — каже окупант.

Наразі біля місця затоплення чергують гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресора. Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26 ВКС РФ.

Що відомо про вантаж

У ГУР повідомляють, що судно було не на чергуванні — воно було завантажене військовою технікою, яку окупанти вивозили з Криму. Наразі точну кількість встановити неможливо.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений дронами Magura V5.

Також ми писали, що українські захисники здобули чергову серйозну перемогу на Чорному морі, знищивши великий десантний корабель "Цезар Куніков". Чим запам’ятався цей російський корабель, і який символізм є у нинішній атаці ЗСУ та ГУР МО — розповідає матеріал Новини.LIVE.