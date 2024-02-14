Осталось "маслянистое пятно" — оккупанты подтвердили уничтожение БДК "Цезарь Куников"

БДК "Цезарь Куников". Фото: росСМИ

Бойцы армии-агрессора подтверждают уничтожение их десантного корабля "Цезаря Куникова". Сейчас известно, что почти весь экипаж пошел ко дну вместе с судном.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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В перехвате радиопереговоров россиян с места уничтожения ВДК говорится, что от вражеского судна после атаки осталось только "маслянистая пятна".

"Вижу обломки и маслянистое пятно в районе дежурства корабля", — говорит оккупант.

Сейчас у места затопления дежурят вертолеты Ка-52 и Ми-8 государства-агрессора. Ретранслятором информации выступает военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

Что известно о грузе

В ГУР сообщают, что судно было не на дежурстве — оно было загружено военной техникой, которую оккупанты вывозили из Крыма. Пока точное количество установить невозможно.

Напомним, в ночь на 14 февраля вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — БДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, он был поражен дронами Magura V5.

Также мы писали, что украинские защитники одержали очередную серьезную победу на Черном море, уничтожив большой десантный корабль "Цезарь Куников". Чем запомнился этот российский корабль, и каков символизм в нынешней атаке ВСУ и ГУР МО — рассказывает материал Новини.LIVE.