Российские корабли маневрируют как можно дальше от Крыма, — Братчук о состоянии ЧФ РФ

Военные корабли РФ. Фото: росСМИ

Российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.

Об этом в эфире "Мы — Украина" сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, россияне понимают, что смелое поведение в Черном море может быть для них опасным. Поэтому даже обучение проводят неподалеку от Новороссийска.

"Враг маневрирует корабельной группировкой — понятно. Понятно, что он перемещает в соответствующую локацию в порт Новороссийска, пытается максимально убрать из Крыма. А если находится возле Крыма, то маневрирует в тех районах, которые, по мнению россиян, безопасны для них", — говорит Братчук.

"Цезарь Куников" был на "безопасном" расстоянии

Также спикер УДА отметил, что такие маневры врага усложняют работу Сил обороны, но не препятствуют ей. Доказательством тому стало уничтожение БДК "Цезарь Куников", который находился в южной части Черного моря.

"И локация, где находился "Цезарь Куников", была безопасной. Это такое заблуждение для Черноморского флота РФ, очень долго им придется чесать затылок "где же у них есть зоны безопасности". Я думаю, что таких зон для российской флотилии в Черном море нет", — добавил эксперт.

Напомним, в ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — БДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, он был поражен дронами Magura V5.

Также мы писали, что бойцы армии-агрессора подтверждают уничтожение их десантного корабля "Цезаря Куникова". Пока известно, что почти весь экипаж пошел ко дну вместе с судном.