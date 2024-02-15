Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российские корабли маневрируют как можно дальше от Крыма, — Братчук о состоянии ЧФ РФ arrow

Российские корабли маневрируют как можно дальше от Крыма, — Братчук о состоянии ЧФ РФ

15 февраля 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российские корабли маневрируют как можно дальше от Крыма, — Братчук о состоянии ЧФ РФ
Военные корабли РФ. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.

Об этом в эфире "Мы — Украина" сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, россияне понимают, что смелое поведение в Черном море может быть для них опасным. Поэтому даже обучение проводят неподалеку от Новороссийска.

"Враг маневрирует корабельной группировкой — понятно. Понятно, что он перемещает в соответствующую локацию в порт Новороссийска, пытается максимально убрать из Крыма. А если находится возле Крыма, то маневрирует в тех районах, которые, по мнению россиян, безопасны для них", — говорит Братчук.

"Цезарь Куников" был на "безопасном" расстоянии

Также спикер УДА отметил, что такие маневры врага усложняют работу Сил обороны, но не препятствуют ей. Доказательством тому стало уничтожение БДК "Цезарь Куников", который находился в южной части Черного моря.

"И локация, где находился "Цезарь Куников", была безопасной. Это такое заблуждение для Черноморского флота РФ, очень долго им придется чесать затылок "где же у них есть зоны безопасности". Я думаю, что таких зон для российской флотилии в Черном море нет", — добавил эксперт.

Напомним, в ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — БДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, он был поражен дронами Magura V5.

Также мы писали, что бойцы армии-агрессора подтверждают уничтожение их десантного корабля "Цезаря Куникова". Пока известно, что почти весь экипаж пошел ко дну вместе с судном.

Одесса
война
российские войска
Черное море
корабль
Одесская область
Новости Одессы
Сергей Братчук
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме