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У Чорне море вийшов ворожий ракетоносій — скільки "Калібрів" загрожує

15 лютого 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорне море вийшов ворожий ракетоносій — скільки "Калібрів" загрожує
Ворожий корабель у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 15 лютого, ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. На бойовому рейді залишаються ракетоносії, які створюють загрозу обстрілів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі перебуває 1 ракетоносій із чотирма "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі відсутні кораблі;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем триває

В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 7 кораблів, з яких жоден не продовжив рух у напрямку Босфору;
  • Азовським морем — 11 кораблів, з яких 3 рухалися з протоки Босфор.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — БДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений дронами Magura V5.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.

російські війська
корабель
ракета
ракетний удар

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