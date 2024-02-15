У Чорне море вийшов ворожий ракетоносій — скільки "Калібрів" загрожує
Сьогодні, 15 лютого, ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. На бойовому рейді залишаються ракетоносії, які створюють загрозу обстрілів.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі перебуває 1 ракетоносій із чотирма "Калібрами" на борту;
- в Азовському морі відсутні кораблі;
- у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".
Рух морем триває
В інтересах РФ прохід Керченською протокою за добу здійснили:
- Чорним морем — 7 кораблів, з яких жоден не продовжив рух у напрямку Босфору;
- Азовським морем — 11 кораблів, з яких 3 рухалися з протоки Босфор.
Нагадаємо, у ніч на 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — БДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений дронами Magura V5.
Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.
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