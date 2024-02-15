В Черное море вышел вражеский ракетоноситель — сколько "Калибров" грозит

Вражеский корабль в море. Фото: росСМИ

Сегодня, 15 февраля, враг увеличил количество кораблей на дежурстве в Черном море. На боевом рейде остаются ракетоносители, создающие угрозу обстрелов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находится 1 ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту;

в Азовском море отсутствуют корабли;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход по Керченскому проливу за сутки совершили:

Черным морем — 7 кораблей, из которых ни один не продолжил движение в направлении Босфора;

Азовским морем — 11 кораблей, из которых 3 двигались из пролива Босфор.

Напомним, в ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — БДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, он был поражен дронами Magura V5.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.