Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів перебуває на чергуванні
Станом на ранок 22 лютого російський флот залишає свою присутність у Чорному морі. Наразі споряджені ракетоносії заведені у пункти базування.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному та Азовському морях — по одному ворожому кораблю;
- у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".
Рух морем продовжується
В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:
- Чорним морем — 25 кораблів, 8 з них продовжили рух до протоки Босфор;
- Азовським морем — 12 кораблів, з яких 3 кораблі рухалися з Босфору.
Нагадаємо, удари, які призводять до втрат таких великих кораблів, як "Цезар Куніков", завдають серйозні втрати російській логістиці в морі. Наразі в окупантів уже немає місця на воді, куди не дістане українська зброя.
Також ми писали, що Російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином, ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів.
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