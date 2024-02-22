Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів перебуває на чергуванні arrow

Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів перебуває на чергуванні

22 лютого 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів перебуває на чергуванні
Кораблі військового флоту РФ. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок 22 лютого російський флот залишає свою присутність у Чорному морі. Наразі споряджені ракетоносії заведені у пункти базування. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному та Азовському морях — по одному ворожому кораблю;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 25  кораблів, 8 з них продовжили рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 12 кораблів, з яких 3 кораблі рухалися з Босфору.

Нагадаємо, удари, які призводять до втрат таких великих кораблів, як "Цезар Куніков", завдають серйозні втрати російській логістиці в морі. Наразі в окупантів уже немає місця на воді, куди не дістане українська зброя.

Також ми писали, що Російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином, ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

Актуальне по темі