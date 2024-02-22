Ситуація з ворожим флотом — скільки кораблів перебуває на чергуванні

Кораблі військового флоту РФ. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 22 лютого російський флот залишає свою присутність у Чорному морі. Наразі споряджені ракетоносії заведені у пункти базування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

у Чорному та Азовському морях — по одному ворожому кораблю;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

Чорним морем — 25 кораблів, 8 з них продовжили рух до протоки Босфор;

Азовським морем — 12 кораблів, з яких 3 кораблі рухалися з Босфору.

Нагадаємо, удари, які призводять до втрат таких великих кораблів, як "Цезар Куніков", завдають серйозні втрати російській логістиці в морі. Наразі в окупантів уже немає місця на воді, куди не дістане українська зброя.

Також ми писали, що Російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином, ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів.