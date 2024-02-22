Ситуация с вражеским флотом – сколько кораблей находится на дежурстве

Корабли военного флота РФ Фото: росСМИ

По состоянию на утро 22 февраля русский флот покидает свое присутствие в Черном море. В настоящее время снаряженные ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном и Азовском морях — по одному вражескому кораблю;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

Черным морем — 25 кораблей, 8 из них продолжили движение в пролив Босфор;

Азовским морем — 12 кораблей, из которых 3 корабля двигались из Босфора.

Напомним, удары, приводящие к потерям таких крупных кораблей, как "Цезарь Куников", наносят серьезные потери российской логистике в море. Пока у окупантов уже нет места на воде, куда не достанет украинское оружие.

Также мы писали, что Российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться как можно дальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.