Ситуация с вражеским флотом – сколько кораблей находится на дежурстве
По состоянию на утро 22 февраля русский флот покидает свое присутствие в Черном море. В настоящее время снаряженные ракетоносители заведены в пункты базирования.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном и Азовском морях — по одному вражескому кораблю;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю продолжается
В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:
- Черным морем — 25 кораблей, 8 из них продолжили движение в пролив Босфор;
- Азовским морем — 12 кораблей, из которых 3 корабля двигались из Босфора.
Напомним, удары, приводящие к потерям таких крупных кораблей, как "Цезарь Куников", наносят серьезные потери российской логистике в море. Пока у окупантов уже нет места на воде, куда не достанет украинское оружие.
Также мы писали, что Российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться как можно дальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.
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