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Безпечного місця для росіян у Чорному морі більше немає, — Братчук

18 лютого 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Безпечного місця для росіян у Чорному морі більше немає, — Братчук
Крим із супутника. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Удари, які призводять до втрат таких великих кораблів, як "Цезар Куніков", завдають серйозні втрати російській логістиці в морі. Наразі в окупантів уже немає місця на воді, куди не дістане українська зброя.

Про це в етері "Ми — Україна" повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. 

"У Чорному морі немає безпечних місць для російських кораблів. Ці удари не лише призводять до втрат суден, але й порушують логістичні ланцюги, які важливі для забезпечення російських військ в регіоні", — зауважив Братчук.

Крим – пастка для росіян

Речник також додав, що у разі знищення Кримського місту – росіяни на півострові попадуть в пастку. Вони не здатні будуть гарантувати собі безпеку. 

"Ця мишоловка Кримська вона для ворога буде зачинена. В плані логістики так точно", — додав військовий. 

Крім цього, Братчук підкреслив, що знищення російського флоту є результатом спланованих дій, а не випадкових ударів.

Більше про Чорноморський флот РФ

Нагадаємо, Сергій Братчук вважає, що знищення Кримського мосту буде стратегічно важливим кроком для України, оскільки це перекриє логістичну лінію, яка зараз допомагає ворогу. Операція буде спрямована на одноразовий удар для досягнення потрібного результату. 

Також ми писали, що Російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів. 

Додамо, на знищеному кораблі "Цезар Куніков" ймовірно перевозилися військові вантажі. 

Одеса
Чорне море
корабель
Одеська область
Одеська ОДА
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