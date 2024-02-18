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Безопасного места для россиян в Черном море больше нет, — Братчук

18 февраля 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Безопасного места для россиян в Черном море больше нет, — Братчук
Крым со спутника. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Удары, приводящие к потерям таких крупных кораблей, как "Цезарь Куников", наносят серьезные потери российской логистике в море. Пока у оккупантов уже нет места на воде, куда не достанет украинское оружие.

Об этом в эфире "Мы — Украина" сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"В Черном море нет безопасных мест для российских кораблей. Эти удары не только приводят к потерям судов, но и нарушают логистические цепочки, которые важны для обеспечения российских войск в регионе", — отметил Братчук.

Крым — ловушка для россиян

Спикер также добавил, что в случае уничтожения Крымского моста россияне на полуострове попадут в ловушку. Они не способны гарантировать себе безопасность.

"Эта мышеловка Крымская она для врага будет закрыта. В плане логистики так точно", — добавил военный.

Кроме того, Братчук подчеркнул, что уничтожение российского флота является результатом спланированных действий, а не случайных ударов.

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Напомним, Сергей Братчук считает, что уничтожение Крымского моста будет стратегически важным шагом для Украины, поскольку это перекроет логистическую линию, которая сейчас помогает врагу. Операция будет направлена на одноразовый удар для достижения требуемого результата.

Также мы писали, что Российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается обезопасить от удара остатки своих кораблей.

Добавим, на уничтоженном корабле "Цезарь Куников" предположительно перевозились военные грузы.

Одесса
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корабль
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