У ВМС розказали, що було на борту знищеного корабля "Цезар Куніков"

Знищений корабель "Цезар Куніков". Фото: УНІАН

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Дмитро Плетенчук, повідомив, що ймовірно на знищеному кораблі "Цезар Куніков" перевозилися військові вантажі. При цьому він зауважив, що точної інформації про зміст багажу на день знищення наразі немає.

Про це військовий заявив в етері телемарафону ''Ми-Україна''.

Вантаж на кораблі "Цезар Куніков"

Плетенчук зазначив, що враховуючи призначення цих суден для логістичних цілей ймовірність наявності військового вантажу досить велика. Він також додав, що крім військових перевезень у ВДК не було інших функціональних завдань.

"Щодо вмісту вантажу стовідсоткової інформації немає. Враховуючи те, що ці кораблі використовуються здебільшого зараз саме для розв'язання логістичних питань, і для інших функціональних завдань вони зараз не застосовувались – ні про яку висадку морського десанту не йдеться вже досить давно, найбільш ймовірно, що це був військовий вантаж", — розповів речник ВМС ЗС України.

Знищення ВДК "Цезар Куніков"

У ніч проти 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений п'ятьма дронами Magura V5.

Згодом у ВМС України повідомили, що велика частина екіпажу судна, ймовірно, загинула.

Експерти зазначають, що росіяни значно відчують втрату цього корабля, адже він відігравав значну логістичну роль. Наразі у ворога немає потужностей, які могли б замінити це судно.

Нагадаємо, попри знищення третини ворожого флоту, російські кораблі все ж залишають потужну бойову частину у Чорному морі. Але наразі РФ не здатна використовувати його на повну через логістичні проблеми в окупованому Криму.

