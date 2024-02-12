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РФ не здатна використовувати Чорноморський флот на повну силу — які причини

12 лютого 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ не здатна використовувати Чорноморський флот на повну силу — які причини
Кораблі Чорноморського флоту РФ. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри знищення третини ворожого флоту, російські кораблі все ж залишають потужну бойову частину у Чорному морі. Але наразі РФ не здатна використовувати його на повну через логістичні проблеми в окупованому Криму.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, угруповання кораблів у Чорному морі досить потужне. Але його залучення у бойових діях росіяни мінімізували. 

"Як ви бачите, протягом досить тривалого часу носії крилатих ракет у Чорному морі так само не застосовуються. Фактично зараз Чорноморський флот опікується двома основними питаннями — це охорона й оборона пунктів базування та навчанням моряків", — сказав Плетенчук. 

Ракетоносії у Чорному морі — чим загрожують

Крім того, речник ВМС зазначив, що наявність ракетоносіїв у Чорному морі не становить додаткової загрози. Наразі ЧФ РФ більше займається саме патрулюванням, а не загрозою. Для загрози ворог використовує переважно авіацію. 

"Після інциденту з "Івановцем" росіяни навіть призупинили навчання, що є для них нестандартним рішенням. Пізніше все ж відновили патрулювання, але виключно у східній частині Чорного моря", — додав військовий. 

Нагадаємо, від початку 2024 року ворог двічі використовував "Калібри" під час масованих обстрілів території України. Обидва рази було випущено три ракети, що може свідчити про певні проблеми з їхнім запуском. 

Також ми писали, що сьогодні, 12 лютого, у Чорному морі вирує шторм. Попри це, ворог вивів на чергування споряджені ракетоносії, тож загроза обстрілів залишається високою. 

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