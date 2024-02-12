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РФ не способна использовать Черноморский флот в полную силу — какие причины

12 февраля 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ не способна использовать Черноморский флот в полную силу — какие причины
Корабли Черноморского флота РФ. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на уничтожение трети вражеского флота, российские корабли все же оставляют мощную боевую часть в Черном море. Но пока РФ не способна использовать его по полной из-за логистических проблем в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, группировка кораблей в Черном море достаточно мощная. Но его вовлечение в боевых действиях россияне минимизировали.

"Как вы видите в течение достаточно длительного времени носители крылатых ракет в Черном море так же не применяются. Фактически сейчас Черноморский флот занимается двумя основными вопросами - это охрана и оборона пунктов базирования и обучение моряков", — сказал Плетенчук.

Ракетоносители в Черном море – чем угрожают

Кроме того, представитель ВМС отметил, что наличие ракетоносителей в Черном море не представляет дополнительной угрозы. Пока ЧФ РФ больше занимается именно патрулированием, а не угрозой. Для угрозы враг использует преимущественно авиацию.

"После инцидента с "Ивановцем" россияне даже приостановили обучение, которое является для них не стандартным решением. Позже все же возобновили патрулирование, но исключительно в восточной части Черного моря", — добавил военный.

Напомним, с начала 2024 года враг дважды использовал "Калибры" во время массированных обстрелов территории Украины. Оба раза были выпущены три ракеты, что может свидетельствовать об определенных проблемах с их запуском.

Также мы писали, что сегодня, 12 февраля, в Черном море бурлит шторм. Несмотря на это, враг вывел на дежурство снаряженные ракетоносители, поэтому угроза обстрелов остается высокой.

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