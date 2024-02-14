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Знищення "Цезаря Кунікова" вплине на логістичну спроможність РФ у Чорному морі

14 лютого 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Знищення "Цезаря Кунікова" вплине на логістичну спроможність РФ у Чорному морі
ВДК "Цезар Куніков" у Севастополі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни значно відчують втрату великого десантного корабля "Цезар Куніков", адже він відігравав значну логістичну роль. Наразі у ворога немає потужностей, які могли б замінити це судно. 

Про це в етері національного телемарафону повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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"Якщо ми говоримо безпосередньо про "Цезаря Кунікова", то це великий десантний корабель проєкту 775, які на сьогодні Росія не може будувати. Адже їх будували на корабельнях у Ґданьську ще за часів Радянського Союзу", — сказав експерт. 

Роль ВДК у російсько-українській війні

Крім того, Коваленко зазначив, що після знищення корабля росіянам доведеться припинити розмови про ймовірну висадку десанту в Одесі, адже саме він мав здійснювати цю операцію після втрати "Москви". 

"Цей корабель мав відігравати найбільшу роль в десантуванні багатотисячної групи морських піхотинців в 2022 році на узбережжі Одеської області. Але вони не змогли цього зробити, тому що був ризик знищення ПРК і не тільки", — додав політичний оглядач. 

Нагадаємо, що станом на 14 лютого кораблі окупанта заведені у пункти базування. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні в акваторіях Чорного й Азовського морів немає.

Також ми зазначили, що Росія активно продовжує тиснути на цивільне населення, вчергове погрожуючи висадкою десанту в Одеській області. Наразі в окупантів немає ресурсів для проведення такої масштабної інформації. 

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