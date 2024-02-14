Знищення "Цезаря Кунікова" вплине на логістичну спроможність РФ у Чорному морі
Росіяни значно відчують втрату великого десантного корабля "Цезар Куніков", адже він відігравав значну логістичну роль. Наразі у ворога немає потужностей, які могли б замінити це судно.
Про це в етері національного телемарафону повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.
"Якщо ми говоримо безпосередньо про "Цезаря Кунікова", то це великий десантний корабель проєкту 775, які на сьогодні Росія не може будувати. Адже їх будували на корабельнях у Ґданьську ще за часів Радянського Союзу", — сказав експерт.
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Крім того, Коваленко зазначив, що після знищення корабля росіянам доведеться припинити розмови про ймовірну висадку десанту в Одесі, адже саме він мав здійснювати цю операцію після втрати "Москви".
"Цей корабель мав відігравати найбільшу роль в десантуванні багатотисячної групи морських піхотинців в 2022 році на узбережжі Одеської області. Але вони не змогли цього зробити, тому що був ризик знищення ПРК і не тільки", — додав політичний оглядач.
Нагадаємо, що станом на 14 лютого кораблі окупанта заведені у пункти базування. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні в акваторіях Чорного й Азовського морів немає.
Також ми зазначили, що Росія активно продовжує тиснути на цивільне населення, вчергове погрожуючи висадкою десанту в Одеській області. Наразі в окупантів немає ресурсів для проведення такої масштабної інформації.
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