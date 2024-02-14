Ворог завів кораблі у пункти базування — яка ситуація з ракетоносіями у Чорному морі

Угрупування ворожих кораблів. Фото: УНІАН

Наразі кораблі окупанта заведені у пункти базування. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні в акваторіях Чорного й Азовського морів немає.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебувають 8 кораблів;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря — 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 6 суден, з них ні одень корабель не продовжив рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, військові продемонстрували процес обстеження морських акваторій за допомогою сучасних безпілотних систем V2MAG. Ці системи, розроблені для обстеження територій перед розмінуванням, і вже успішно використовувалися під час роботи з сільськогосподарськими землями на деокупованих територіях.

Також ми писали, що OSINT-дослідник MT Anderson опублікував свіжі супутникові знімки порту в Феодосії. З них зрозуміло, що Чорноморський флот Росії більше не тримає там свої кораблі. Наразі всі вони переведені в інші місця.