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Ворог завів кораблі у пункти базування — яка ситуація з ракетоносіями у Чорному морі

14 лютого 2024 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог завів кораблі у пункти базування — яка ситуація з ракетоносіями у Чорному морі
Угрупування ворожих кораблів. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі кораблі окупанта заведені у пункти базування. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні в акваторіях Чорного й Азовського морів немає.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі перебувають 8 кораблів;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 6 суден, з них ні одень корабель не продовжив рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, військові продемонстрували процес обстеження морських акваторій за допомогою сучасних безпілотних систем V2MAG. Ці системи, розроблені для обстеження територій перед розмінуванням, і вже успішно використовувалися під час роботи з сільськогосподарськими землями на деокупованих територіях.

Також ми писали, що OSINT-дослідник MT Anderson опублікував свіжі супутникові знімки порту в Феодосії. З них зрозуміло, що Чорноморський флот Росії більше не тримає там свої кораблі. Наразі всі вони переведені в інші місця.

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