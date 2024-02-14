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Враг завел корабли в пункты базирования — какая ситуация с ракетоносителями в Черном море

14 февраля 2024 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг завел корабли в пункты базирования — какая ситуация с ракетоносителями в Черном море
Группировка вражеских кораблей. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В настоящее время корабли оккупанта заведены в пункты базирования. Ракетоносителей на боевом дежурстве в акваториях Черного и Азовского морей нет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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  • в Черном море находятся 8 кораблей;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Азовского моря — 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 6 судов, из них ни один корабль не продолжил движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, военные продемонстрировали процесс обследования морских акваторий с помощью современных беспилотных систем V2MAG. Эти системы, разработанные для обследования территорий перед разминированием, уже успешно использовались при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.

Также мы писали, что OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал свежие спутниковые снимки порта в Феодосии. Из них ясно, что Черноморский флот России больше не держит там свои корабли. Все они переведены в другие места.

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