Враг завел корабли в пункты базирования — какая ситуация с ракетоносителями в Черном море

Группировка вражеских кораблей. Фото: УНИАН

В настоящее время корабли оккупанта заведены в пункты базирования. Ракетоносителей на боевом дежурстве в акваториях Черного и Азовского морей нет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море находятся 8 кораблей;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки проход по Керченскому проливу совершили:

к Азовского моря — 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 6 судов, из них ни один корабль не продолжил движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, военные продемонстрировали процесс обследования морских акваторий с помощью современных беспилотных систем V2MAG. Эти системы, разработанные для обследования территорий перед разминированием, уже успешно использовались при работе с сельскохозяйственными землями на деоккупированных территориях.

Также мы писали, что OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал свежие спутниковые снимки порта в Феодосии. Из них ясно, что Черноморский флот России больше не держит там свои корабли. Все они переведены в другие места.