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Уничтожение "Цезаря Куникова" повлияет на логистическую способность РФ в Черном море

14 февраля 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Уничтожение "Цезаря Куникова" повлияет на логистическую способность РФ в Черном море
БДК "Цезарь Куников" в Севастополе. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне значительно ощутят потерю большого десантного корабля "Цезарь Куников", ведь он играл значительную логистическую роль. Пока у врага нет мощностей, которые могли бы заменить это судно.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Если мы говорим непосредственно о "Цезаре Куникове", то это большой десантный корабль проекта 775, которые на сегодняшний день Россия не может строить. Ведь их строили на кораблях в Гданьске еще во времена Советского Союза", — сказал эксперт.

Роль БДК в российско-украинской войне

Кроме того, Коваленко отметил, что после уничтожения корабля россиянам придется прекратить разговоры о вероятной высадке десанта в Одессе, ведь именно он должен совершать эту операцию после потери "Москвы".

"Этот корабль должен играть наибольшую роль в десантировании многотысячной группы морских пехотинцев в 2022 году на побережье Одесской области. Но они не смогли этого сделать, потому что был риск уничтожения ПРК и не только", — добавил политический обозреватель.

Напомним, что на 14 февраля корабли оккупанта заведены в пункты базирования. Ракетоносителей на боевом дежурстве в акваториях Черного и Азовского морей нет.

Также мы отметили, что Россия активно продолжает оказывать давление на гражданское население, в очередной раз угрожая высадкой десанта в Одесской области. Пока у оккупантов нет ресурсов для проведения такой масштабной информации.

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