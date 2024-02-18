Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В ВМС рассказали, что было на борту уничтоженного корабля "Цезарь Куников" arrow

В ВМС рассказали, что было на борту уничтоженного корабля "Цезарь Куников"

18 февраля 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В ВМС рассказали, что было на борту уничтоженного корабля "Цезарь Куников"
Уничтожен корабль "Цезарь Куников". Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что вероятно на уничтоженном корабле "Цезарь Куников" перевозились военные грузы. При этом он отметил, что точной информации о содержании багажа на день уничтожения нет.

Об этом военный заявил в эфире телемарафона "Мы-Украина".

Груз на корабле "Цезарь Куников"

Плетенчук отметил, что учитывая назначение этих судов для логистических целей, вероятность наличия военного груза достаточно велика. Он также добавил, что кроме военных перевозок во ВДК не было других функциональных задач.

"О содержании груза стопроцентной информации нет. Учитывая то, что эти корабли используются в большинстве своем сейчас именно для решения логистических вопросов, и для других функциональных задач они сейчас не применялись - ни о какой высадке морского десанта речь не идет уже достаточно давно, наиболее вероятно, что это был военный груз", — рассказал спикер ВМС ВС Украины.

Уничтожение ИДК "Цезарь Куников"

В ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — ВДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, был поражен пятью дронами Magura V5.

Впоследствии в ВМС Украины сообщили, что большая часть экипажа судна, вероятно, погибла.

Эксперты отмечают, что россияне значительно ощутят потерю этого корабля, ведь он играл значительную логистическую роль. Пока у врага нет мощностей, которые могли бы заменить это судно.

Напомним, несмотря на уничтожение трети вражеского флота, российские корабли все же покидают мощную боевую часть Черного моря. Но пока РФ не способна использовать его по полной из-за логистических проблем в оккупированном Крыму.

Одесса
война
Черное море
корабль
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме