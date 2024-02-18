В ВМС рассказали, что было на борту уничтоженного корабля "Цезарь Куников"

Уничтожен корабль "Цезарь Куников". Фото: УНИАН

Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что вероятно на уничтоженном корабле "Цезарь Куников" перевозились военные грузы. При этом он отметил, что точной информации о содержании багажа на день уничтожения нет.

Об этом военный заявил в эфире телемарафона "Мы-Украина".

Груз на корабле "Цезарь Куников"

Плетенчук отметил, что учитывая назначение этих судов для логистических целей, вероятность наличия военного груза достаточно велика. Он также добавил, что кроме военных перевозок во ВДК не было других функциональных задач.

"О содержании груза стопроцентной информации нет. Учитывая то, что эти корабли используются в большинстве своем сейчас именно для решения логистических вопросов, и для других функциональных задач они сейчас не применялись - ни о какой высадке морского десанта речь не идет уже достаточно давно, наиболее вероятно, что это был военный груз", — рассказал спикер ВМС ВС Украины.

Уничтожение ИДК "Цезарь Куников"

В ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — ВДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, был поражен пятью дронами Magura V5.

Впоследствии в ВМС Украины сообщили, что большая часть экипажа судна, вероятно, погибла.

Эксперты отмечают, что россияне значительно ощутят потерю этого корабля, ведь он играл значительную логистическую роль. Пока у врага нет мощностей, которые могли бы заменить это судно.

Напомним, несмотря на уничтожение трети вражеского флота, российские корабли все же покидают мощную боевую часть Черного моря. Но пока РФ не способна использовать его по полной из-за логистических проблем в оккупированном Крыму.